MotoGP | Franco Morbidelli | “Nella caduta il ginocchio ha ceduto di nuovo | adesso farò un po’ di cure”

(Di domenica 16 maggio 2021) Giornata da dimenticare a Le Mans per, che colleziona il secondo “zero” in classifica stagionale dopo aver chiuso al 16° posto il Gran Premio di Francia 2021, quinto round stagionale del Mondiale. Il romano della Yamaha Petronas è giunto al traguardo con 4 giri di ritardo rispetto al vincitore, a causa di unache lo ha di fatto messo fuori gara nel corso della prima tornata. “Sfortunatamente ho avuto unasulla ghiaia al primo giro ed il mionon è nelle migliori condizioni, infatti hadiquando sono andato ad appoggiarci il mio peso – dichiara l’italo-brasiliano – Quando ho visto che pioveva ho deciso di tornare ai box, quindi grazie al team per avermi aiutato a spingere la moto. Ho ...

"La colpa dell'incidente va divisa - dice- . Quando l'ho visto rientrare sono andato per superarlo, ma lui è stato molto aggressivo e l'ho colpito nel posteriore. Dopo, sfortunatamente, non ...La classifica delladopo Le Mans 1) Fabio Quartararo (Yamaha) 80 2) Francesco Bagnaia (Ducati) 79 3) Johann ...(Yamaha) 56 6) Joan Mir (Suzuki) 49 7) Aleix Espargaro ' (Aprilia) 35 8)...MotoGP GP Francia Yamaha Petronas SRT 2021 - Franco Morbidelli dopo aver ottenuto ieri il quarto tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2021, ha vissuto oggi ..."L'idea di un'intervento non mi alletta. Il problema si può risolvere con del lavoro muscolare, ed è quello che voglio fare. La caduta? Pol è rientrato in maniera repentina, ma non ha fatto un errore" ...