MotoGP Francia: successo per Miller seguito da Zarco (Di domenica 16 maggio 2021) MotoGP Francia, a Le Mans davanti a tutti arriva Jack Miller con la sua Ducati. Seconda posizione per Zarco, mentre il terzo posto va a Quartararo. Per Bagnaia ottimo 4° posto. Così la cronaca e i risultati ufficiali del MotoGP francese, quinta prova del campionato. La cronaca del MotoGP di Francia In avvio, alla prima curva Miller si porta in vantaggio, seguito da Vinale e Quartararo. Nella prima tornata cadono invece Morbidelli e Espargaro e dicono addio ai loro sogni di gloria. Vinales al secondo giro si mette davanti a Miller, che tuttavia gli rimane attaccato, con Quartararo alla “finestra” in terza piazza. A 24 giri dal termine, Quartararo va in testa, mettendosi alle spalle Miller e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021), a Le Mans davanti a tutti arriva Jackcon la sua Ducati. Seconda posizione per, mentre il terzo posto va a Quartararo. Per Bagnaia ottimo 4° posto. Così la cronaca e i risultati ufficiali delfrancese, quinta prova del campionato. La cronaca deldiIn avvio, alla prima curvasi porta in vantaggio,da Vinale e Quartararo. Nella prima tornata cadono invece Morbidelli e Espargaro e dicono addio ai loro sogni di gloria. Vinales al secondo giro si mette davanti a, che tuttavia gli rimane attaccato, con Quartararo alla “finestra” in terza piazza. A 24 giri dal termine, Quartararo va in testa, mettendosi alle spallee ...

