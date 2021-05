MotoGP. Ducati, mai così bene dal 2002. È la miglior gara di sempre! Si può credere al titolo mondiale (Di domenica 16 maggio 2021) Nel Gran Premio di Francia disputato quest’oggi a Le Mans, la Ducati ha archiviato il suo miglior risultato di sempre da quando gareggia in MotoGP. Infatti la Casa di Borgo Panigale ha vinto la gara con Jack Miller, raccogliendo inoltre la seconda posizione con Johann Zarco e la quarta con Francesco Bagnaia. Solo la Yamaha di Fabio Quartararo ha impedito alle Rosse a due ruote di monopolizzare il podio, un’impresa che sarebbe stata possibile, considerando come Pecco sia arrivato nella scia di El Diablo dovendo percorrere un long lap più del francese. In passato Ducati aveva già realizzato sei doppiette. La prima a Phillip Island, nell’ormai lontano 2007, a cui hanno fatto seguito quelle di Spielberg 2016, Sepang 2017, Mugello e Brno 2018, nonché quella di due settimane fa a Jerez de la Frontera. ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Nel Gran Premio di Francia disputato quest’oggi a Le Mans, laha archiviato il suorisultato di sempre da quando gareggia in. Infatti la Casa di Borgo Panigale ha vinto lacon Jack Miller, raccogliendo inoltre la seconda posizione con Johann Zarco e la quarta con Francesco Bagnaia. Solo la Yamaha di Fabio Quartararo ha impedito alle Rosse a due ruote di monopolizzare il podio, un’impresa che sarebbe stata possibile, considerando come Pecco sia arrivato nella scia di El Diablo dovendo percorrere un long lap più del francese. In passatoaveva già realizzato sei doppiette. La prima a Phillip Island, nell’ormai lontano 2007, a cui hanno fatto seguito quelle di Spielberg 2016, Sepang 2017, Mugello e Brno 2018, nonché quella di due settimane fa a Jerez de la Frontera. ...

