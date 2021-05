MotoGp, doppietta Ducati in Francia: trionfa Miller davanti a Zarco. Terzo Quartararo che torna leader del Mondiale (Di domenica 16 maggio 2021) Al Bugatti di Le Mans è trionfo Ducati: sulla Rossa Jack Miller fa il bis e vince anche il Gp di Francia, quinto gara del Mondiale, precedendo il francese Johann Zarco, pilota della Ducati Pramac. Terzo gradino del podio per Fabio Quartararo, su Yamaha, che passa in testa al Mondiale. Quarta l’altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, autore di una grande rimonta partita dalla 16esima posizione, che gli consente di rimanere secondo in classifica a un punto dal francese. Alle sue spalle la Ktm di Danilo Petrucci che precede Alex Marquez e l’altra Honda di Nakagami, davanti a Pol Espargaro. Ultimi della top ten Lecuona, nono, e Maverick Vinales: solo decimo posto per la seconda Yamaha ufficiale. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Al Bugatti di Le Mans è trionfo: sulla Rossa Jackfa il bis e vince anche il Gp di, quinto gara del, precedendo il francese Johann, pilota dellaPramac.gradino del podio per Fabio, su Yamaha, che passa in testa al. Quarta l’altraufficiale di Pecco Bagnaia, autore di una grande rimonta partita dalla 16esima posizione, che gli consente di rimanere secondo in classifica a un punto dal francese. Alle sue spalle la Ktm di Danilo Petrucci che precede Alex Marquez e l’altra Honda di Nakagami,a Pol Espargaro. Ultimi della top ten Lecuona, nono, e Maverick Vinales: solo decimo posto per la seconda Yamaha ufficiale. A ...

