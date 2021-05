MotoGP, a Le Mans trionfa la Ducati di Jack Miller davanti a quella di Zarco (Di domenica 16 maggio 2021) Jack Miller trionfa nel Gran Premio di Francia. Il pilota Ducati si ripete dopo la vittoria a Jerez e taglia per primo il traguardo sul circuito di Le Mans. Alle sue spalle i due francesi Johann Zarco (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha). Grande rimonta di Francesco Bagnaia, scattato sedicesimo ma quarto alla bandiera a scacchi per piazzare tre Ducati nelle prime quattro posizioni Leggi su rainews (Di domenica 16 maggio 2021)nel Gran Premio di Francia. Il pilotasi ripete dopo la vittoria a Jerez e taglia per primo il traguardo sul circuito di Le. Alle sue spalle i due francesi Johann) e Fabio Quartararo (Yamaha). Grande rimonta di Francesco Bagnaia, scattato sedicesimo ma quarto alla bandiera a scacchi per piazzare trenelle prime quattro posizioni

