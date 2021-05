Moto3 | risultato GP Francia 2021 | Sergio Garcia vince su pista umida | Riccardo Rossi conquista il primo podio

(Di domenica 16 maggio 2021) E’ stato il GP didelle prime volte quello del quinto round del Mondialedi. Sul tracciato di Le Mans, reso decisamente infido dalle condizioni climatiche (asfalto umido), è arrivato ilsuccesso dicon il marchio GasGas. Lo spagnolo ha preceduto il ceco Filip Salac (Honda – Rivacold Snipers) di 2?349 e uno splendido(KTM – BOE Owlride) di 5?589. Una grande prestazione del pilota iberico e una grande prova del centauro italiano, che ha colto il suoin carriera, realizzando tra l’altro il giro più veloce della gara di 1’50?822 nell’ultima tornata, per rispondere al britannico John McPhee (Honda – Petronas Sprinta Racing) che stava recuperando su di lui. Un ...

