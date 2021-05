Moto3, Riccardo Rossi: “E una bellissima sensazione arrivare a podio. Finalmente sono riuscito a raggiungere questo obiettivo” (Di domenica 16 maggio 2021) Riccardo Rossi conquista il terzo posto nel GP di Francia 2021, quinto atto del Motomondiale. Il genovese ha gestito alla grande le difficili condizioni dell’asfalto, bagnato dopo la pioggia che ha condizionato i warm-up. Il risultato odierno regala il primo podio nel Motomondiale per l’italiano che ha dovuto respingere fino alla bandiera a scacchi il ritorno del britannico John McPhee (Sprinta). Il portacolori di BOE, scattato secondo alle spalle del connazionale Andrea Migno (Snipers) ha terminato la manifestazione alle spalle del ceco Filip Salac (Snipers) e Sergio Garcia (Aspar), rispettivamente secondo e primo. L’italiano ha affermato alla stampa poco prima di salire sul terzo gradino del podio: “E una bellissima sensazione arrivare a podio. ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021)conquista il terzo posto nel GP di Francia 2021, quinto atto del Motomondiale. Il genovese ha gestito alla grande le difficili condizioni dell’asfalto, bagnato dopo la pioggia che ha condizionato i warm-up. Il risultato odierno regala il primonel Motomondiale per l’italiano che ha dovuto respingere fino alla bandiera a scacchi il ritorno del britannico John McPhee (Sprinta). Il portacolori di BOE, scattato secondo alle spalle del connazionale Andrea Migno (Snipers) ha terminato la manifestazione alle spalle del ceco Filip Salac (Snipers) e Sergio Garcia (Aspar), rispettivamente secondo e primo. L’italiano ha affermato alla stampa poco prima di salire sul terzo gradino del: “E una. ...

