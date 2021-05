Moto2 | risultato GP Francia 2021 | Raúl Fernández vince a Le Mans | Marco Bezzecchi 3° davanti a Tony Arbolino

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) Lo spagnolo(Red Bull KTM Ajo) ha conquistato il successo nel GP di, quinto round del Mondialedi. Sul tracciato di Le, partito dalla pole-position, l’iberico ha saputo imporsi con grande autorevolezza in una condizione di pista non semplice: asfalto asciutto con alcune chiazze di umido.ha preceduto l’australiano (leader del campionato) Remy Gardner, sempre in sella alla Kalex del Red Bull KTM Ajo, di 1?490 edi 4?599. Il romagnolo dello Sky Racing Team VR46 ha cercato di mettere sotto pressione i propri avversari, partendo subito forte e prendendo la vetta. Tuttavia, la gestione delle gomme è stata migliore per quanto concernee Gardner e per ...