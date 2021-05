Moto2, Canet svetta sul bagnato nel warm-up del GP di Francia. Bene gli italiani, Manzi 2° e Bezzecchi 4° (Di domenica 16 maggio 2021) warm-up mattutino in condizioni di pista completamente bagnata a Le Mans per la Moto2, in vista del Gran Premio di Francia 2021 valevole come quinto round stagionale del Motomondiale. Aron Canet è stato il più veloce del lotto in termini di ritmo con il miglior tempo assoluto del turno ottenuto proprio all’ultimo giro in 1’55?338, rifilando 675 millesimi al romagnolo Stefano Manzi (molto competitivo sotto la pioggia) e 689 millesimi al rookie spagnolo Raul Fernandez. Buoni segnali in chiave iridata anche per Marco Bezzecchi, 4° a 0.764 dalla vetta con un buon passo soprattutto negli ultimi minuti del turno, mentre il britannico Sam Lowes si è inserito in quinta piazza a 0.974 dalla testa confermandosi a proprio agio in condizioni difficili. 6° un altro azzurro, Nicolò Bulega, a poco ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021)-up mattutino in condizioni di pista completamente bagnata a Le Mans per la, in vista del Gran Premio di2021 valevole come quinto round stagionale del Motomondiale. Aronè stato il più veloce del lotto in termini di ritmo con il miglior tempo assoluto del turno ottenuto proprio all’ultimo giro in 1’55?338, rifilando 675 millesimi al romagnolo Stefano(molto competitivo sotto la pioggia) e 689 millesimi al rookie spagnolo Raul Fernandez. Buoni segnali in chiave iridata anche per Marco, 4° a 0.764 dalla vetta con un buon passo soprattutto negli ultimi minuti del turno, mentre il britannico Sam Lowes si è inserito in quinta piazza a 0.974 dalla testa confermandosi a proprio agio in condizioni difficili. 6° un altro azzurro, Nicolò Bulega, a poco ...

