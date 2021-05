(Di domenica 16 maggio 2021) Il mondopiange, ladidi via Farini, punto di riferimento per molti sostenitori della prima squadra della Capitale. Sui social in ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Morta Enza, la 'mamma di tutti i laziali'. Lutto per la titolare dello storico Lazio Point - leggoit : Morta Enza, la 'mamma di tutti i laziali'. Lutto per la titolare dello storico Lazio Point - matteoischiboni : RT @laziopress: Lutto nel mondo biancoceleste: è morta Enza, “la mamma di tutti i laziali” - pasqualinipatri : Lutto nel mondo biancoceleste: è morta Enza, “la mamma di tutti i laziali” - GolDiTacco : È morta mamma Enza, la mamma di tutti i tifosi biancocelesti -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Enza

La Lazio Siamo Noi

Il mondo Lazio piange, la mamma di tutti i laziali. Titolare dello storico Lazio Point di via Farini, punto di riferimento per molti sostenitori della prima squadra della Capitale. Sui social in queste ore si stanno ..."La nonna èqualche anno fa, aveva 97 anni, se ne è andata con il desiderio della casa, una ... Tra questi c'è anche, 59 anni, 41 dei quali vissuti proprio a Parco Bove "Qui ho conosciuto ...Il mondo Lazio piange Enza, la mamma di tutti i laziali. Titolare dello storico Lazio Point di via Farini, punto di riferimento per molti sostenitori della prima squadra della Capitale.Il mondo Lazio piange Enza, la mamma di tutti i laziali. Titolare dello storico Lazio Point di via Farini, punto di riferimento per molti sostenitori della prima squadra ...