Moda: addio a Leigh Perkins, trasformò abbigliamento da pescatore in lifestyle brand (2) (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) – Leigh H. Perkins, dopo gli studi universitari al Williams College di Williamstown, dove si laureò nel 1950, ha svolto una serie di lavori per i successivi 15 anni, tra cui operaio nelle miniere di ferro e venditore per un'azienda che produceva attrezzature per saldature meccaniche. Ma Perkins voleva costruire qualcosa di suo. Da appassionato sportivo che amava cacciare e pescare era stato un cliente della piccola ditta di strumenti da pesca Orvis sin dai tempi del college. Nel 1965 Perkins prese così il controllo di Orvis diventandone presidente, direttore e sviluppatore di prodotti. Riceveva anche telefonate e leggeva le lettere dei clienti, un'usanza ancora in uso in Orvis per assicurarsi che i clienti fossero soddisfatti.

