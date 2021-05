**Mo: Di Battista, ‘da Israele apartheid, manca coraggio, Letta e M5S sbagliano’** (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Quasi nessuno in tv ha il coraggio di prendere posizione a favore del popolo palestinese, io credo che Israele pratichi una politica che io reputo di apartheid. Letta parla ipocriticamente di due stati, ma nessuno ha il coraggio di riconoscere lo Stato di Palestina, credo lo abbia fatto il Vaticano, anche la Svezia forse”. Su questo tema “sono in disaccordo anche col M5S, io riconoscerei immediatamente lo stato di Palestina”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, ospite di ‘Mezz’ora in più’, su Raitre. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Quasi nessuno in tv ha ildi prendere posizione a favore del popolo palestinese, io credo chepratichi una politica che io reputo diparla ipocriticamente di due stati, ma nessuno ha ildi riconoscere lo Stato di Palestina, credo lo abbia fatto il Vaticano, anche la Svezia forse”. Su questo tema “sono in disaccordo anche col M5S, io riconoscerei immediatamente lo stato di Palestina”. Lo ha detto Alessandro Di, ospite di ‘Mezz’ora in più’, su Raitre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

