Missili sulla Striscia di Gaza, Roberto Formigoni: contrasti e interessi, cosa nasconde questa guerra (Di domenica 16 maggio 2021) Il conflitto tra israeliani e palestinesi riesploso lunedì è l'ennesimo episodio di una contrapposizione le cui radici risalgono alla fine del diciannovesimo secolo. «Chi ha ragione e chi ha torto?», si domanda lo spettatore occidentale, colpito dal fragore delle armi e dal numero delle vittime ma frettoloso di rivolgere ad altro la sua attenzione. Forse non è la domanda più giusta, o meglio occorre approfondire per capire veramente. Due premesse sono però inoppugnabili. Primo, Israele è l'unico Paese democratico dell'intera zona, e il suo diritto a vivere in pace dentro confini sicuri non può essere messo in discussione, ed è anzi riconosciuto da tutti i documenti e i trattati internazionali. Secondo, i palestinesi non hanno mai potuto decidere da sé il proprio destino, sono stati sempre governati da oligarchie o dittature, e l'Unione europea, senza distinzioni tra destra e ...

