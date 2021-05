Milan | Massara | «Prendiamoci la Champions Brahim Diaz? Fatta una promessa»

(Di domenica 16 maggio 2021) Intervistato in occasione della sfida trae Cagliari a San Siro, Fredericha rilasciato alcune dichiarazioni per Sky Sport Intervistato in occasione della sfida trae Cagliari a San Siro, Fredericha rilasciato alcune dichiarazioni per Sky Sport: LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24LEAGUE – «Laè un obiettivo importante da centrare. Servirà una prestazione di livello contro una squadra forte. Laper noi è un primo step di ritorno alla normalità, ai nostri livelli. Sarebbe la certificazione di un percorso virtuoso iniziato l’anno scorso. Dobbiamo ritornare in una dimensione europea di massimo livello. Ci auguriamo di centrare l’obiettivo. La squadra ha fatto un bellissimo ...

Advertising

andreafabris96 : ??? #Milan, il ds Frederic #Massara ???? a #SKYSport: '#Brahim? Ci eravamo ripromessi di parlare con il #RealMadrid a… - OracoloRNit : ??? #Milan, #Massara a #SKYSport: '#Pioli? Il Mister ha sempre trovato soluzioni per ridare linfa a questa squadra c… - andreafabris96 : ??? #Milan, il ds Frederic #Massara ???? a #SKYSport: '#Pioli? Il Mister ha sempre trovato soluzioni per ridare linfa… - cmdotcom : Milan, Massara: 'Permanenza Brahim Diaz? Parleremo col Real Madrid, c'è un ottimo rapporto' - OracoloRNit : ??? #Milan, #Massara a #SKYSport: '#ChampionsLeague? Sarebbe la certificazione di un percorso virtuoso iniziato l'an… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Massara

Calcio News 24

... ilnelle ultime settimane non si è mosso dall'offerta da 7 milioni di euro più uno di bonus e spera di avere un sì entro l'11 giugno, quando inizierà l'Europeo. SCENARIO - Maldini e......- Crotone su Sky Sport Serie A con Darioe Nando Orsi in postazione, alle 18 stesso canale per Parma - Sassuolo con Daniele Barone e Lorenzo Minotti ai microfoni, alle 20,45 l'attesa- ...Un traguardo, che può rappresentare una svolta. Gianluigi Donnarumma contro il Cagliari toccherà quota 250 presenze con la maglia del Milan, in una sfida fondamentale per la storia recente rossonera.La dirigenza del Milan potrebbe dunque prendere in considerazione questa possibilità di riportare Icardi a Milano nel caso in cui il PSG aprisse al prestito contribuendo al pagamento di parte dell’ing ...