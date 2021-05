Milan fermato dal Cagliari | lotta Champions serrata

(Di domenica 16 maggio 2021)O (ITALPRESS) – Ilfallisce il primo match point per la qualificazione alla prossimaLeague. Contro un, già matematicamente salvo da alcune ore ma per nulla intenzionato a fare da sparring partner, la squadra di Pioli non va oltre uno scialbo 0-0 al Meazza, rischiando peraltro di perdere (rossoneri salvati da Donnarumma). Ora ilè costretto a battere l’Atalanta, già certa di terminare tra le prime quattro, nell’ultima giornata per cogliere un risultato che dopo il girone d’andata sembrava una formalità e che invece rischia di sfuggire dalle mani di Ibra e compagni. I ragazzi di Semplici, invece, con questo ennesimo risultato positivo festeggiano come meglio non avrebbero potuto una salvezza ottenuta già dopo Benevento-Crotone. Primo tempo che rispecchia lo stato ...

