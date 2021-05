MILAN-CAGLIARI sui social: “Viene da piangere” / News (Di domenica 16 maggio 2021) Si è conclusa MILAN-CAGLIARI, gara della 37^ giornata di Serie A. Le reazioni social più divertenti dei tifosi rossoneri nella video News Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 maggio 2021) Si è conclusa, gara della 37^ giornata di Serie A. Le reazionipiù divertenti dei tifosi rossoneri nella video

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - ZZiliani : Adesso, affinchè tutto si compia, l’auspicio di chi ama il calcio è che il #Milan stasera vinca (il #Cagliari si sa… - ZZiliani : A proposito del #Cagliari che stasera ha fermato il #Milan. In #CagliariJuve al minuto 12 #Ronaldo fece questa entr… - Naples___ : @gio_mamma @pisto_gol La differenza la noti in certe gare. Udinese e Sassuolo vs Juve Fiorentina e Cagliari vs Napoli e Milan - VaneJuice : Il Milan ha pareggiato contro il Cagliari post festino de radja mbriaco fracico? E io che affidavo le mie speranze a caganolu e padre pino -