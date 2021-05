Milan-Cagliari, Semplici: “Cambiato mentalità, risultato che corona percorso impensabile”. E sul futuro… (Di domenica 16 maggio 2021) Il Cagliari frena il Milan.0-0: è questo il risultato della sfida tra Milan e Cagliari, andata in scena questa sera a "San Siro". I rossoneri frenano in casa, fallendo il primo match point per la qualificazione alla prossima Champions. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico rossoblù, Leonardo Semplici, intervenuto ai microfoni di Sky Sport."Abbiamo fatto un po' di festa per la matematica salvezza, abbiamo finito diverse birre. I ragazzi hanno fatto passi da gigante, ci siamo messi in discussione e lo abbiamo dimostrato stasera contro una grande squadra contro il Milan. percorso eccezionale, devo ringraziare questi calciatori. Ultimamente il Milan ha fatto grandi gare e tante vittorie, sono contento ... Leggi su mediagol (Di domenica 16 maggio 2021) Ilfrena il.0-0: è questo ildella sfida tra, andata in scena questa sera a "San Siro". I rossoneri frenano in casa, fallendo il primo match point per la qualificazione alla prossima Champions. Unanalizzato al triplice fischio dal tecnico rossoblù, Leonardo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport."Abbiamo fatto un po' di festa per la matematica salvezza, abbiamo finito diverse birre. I ragazzi hanno fatto passi da gigante, ci siamo messi in discussione e lo abbiamo dimostrato stasera contro una grande squadra contro ileccezionale, devo ringraziare questi calciatori. Ultimamente ilha fatto grandi gare e tante vittorie, sono contento ...

