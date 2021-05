Milan-Cagliari | Pioli | “Non siamo stati all’altezza | con l’Atalanta partita della vita”

Leggi su sportface

(Di domenica 16 maggio 2021) “Inutile pensare a quello che potevamo e dovevamo fare stasera, non è stata la nostra serata migliore e non. Era già unaprima di Juventus e Torino, lo era stasera e lo sarà anche contro. Ma stasera c’è grande delusione”. Lo ha detto l’allenatore del, Stefano, al termine dello scialbo pareggio contro ilche rischia di compromettere la qualificazione alla prossima Champions League: “Per tutto il campionato fatto non arrivare tra le prime quattro sarebbe una delusione a livello personale e per il club – confessa il tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport – Ma sicuramente non sarebbe un fallimento perché quest’anno abbiamo gettato le basi per ...