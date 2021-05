Milan-Cagliari: le probabili formazioni del match (Di domenica 16 maggio 2021) 3 punti d’oro per entrambe le squadre: a San Siro Milan e Cagliari si affrontano nel posticipo della 37? di Serie A Un posticipo dal sapore di verdetto: da un lato un Milan mai così vicino all’obiettivo Champions League, dall’altro un Cagliari a un passo dalla salvezza. A San Siro sarà sfida vera, senza esclusione di colpi: nessuna delle due squadre ha intenzione di aspettare l’ultimo turno per la sicurezza dei rispettivi obiettivi. Le probabili formazioni di Milan-Cagliari QUI Milan – Pioli dovrà rinunciare a Ibrahimovic per le ultime due partite di campionato: lo svedese salterà anche l’Europeo. Conferme per Brahim Diaz nel ruolo di seconda punta alle spalle di Rebic. Nessuna novità negli altri reparti, con il tecnico ... Leggi su zon (Di domenica 16 maggio 2021) 3 punti d’oro per entrambe le squadre: a San Sirosi affrontano nel posticipo della 37? di Serie A Un posticipo dal sapore di verdetto: da un lato unmai così vicino all’obiettivo Champions League, dall’altro una un passo dalla salvezza. A San Siro sarà sfida vera, senza esclusione di colpi: nessuna delle due squadre ha intenzione di aspettare l’ultimo turno per la sicurezza dei rispettivi obiettivi. LediQUI– Pioli dovrà rinunciare a Ibrahimovic per le ultime due partite di campionato: lo svedese salterà anche l’Europeo. Conferme per Brahim Diaz nel ruolo di seconda punta alle spalle di Rebic. Nessuna novità negli altri reparti, con il tecnico ...

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - AntoVitiello : #Milan e #Puma hanno ufficialmente presentato l'home Kit 2021-2022 per la prima squadra maschile e femminile. La nu… - Angelredblack1 : RT @Gazzetta_it: Il sorpasso di Pioli su Allegri, i 'figli' di Ibra, il Meazza inospitale: #MilanCagliari in 3 temi - automatikos : @Vivo_e_vegeto @l_honestly @capuanogio lo so bene, il campionato italiano è il più bello al mondo quando non lo vin… - LittleD30993812 : RT @LucaCohen: Come ampiamente pronosticato Atalanta-Milan e juve non arriveranno a pari punti e la gente ha perso giorni a fare le loro se… -