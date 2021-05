Milan-Cagliari 0-0, Serie A: i meneghini si giocano la Champions League all’ultima giornata (Di domenica 16 maggio 2021) Il Milan ha pareggiato contro il Cagliari per 0-0 nel posticipo della 37ma giornata di Serie A. I rossoneri non sono riusciti a sbloccare la contesa allo Stadio San Siro e hanno incamerato soltanto un punto, che non permette di festeggiare ancora la qualificazione alla prossima Champions League. I ragazzi di Stefano Pioli sono ora terzi in classifica generale con 76 punti all’attivo, gli stessi del Napoli, e con una sola lunghezza di margine sulla Juventus. Manca l’ultima giornata di campionato, i meneghini sono obbligati a battere l’Atalanta (seconda a quota 78) per essere sicuri dell’accesso alla massima competizione europea, senza dover dipendere dai risultati di Napoli-Verona e Bologna-Juventus. Il Cagliari era già sicuro della ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Ilha pareggiato contro ilper 0-0 nel posticipo della 37madiA. I rossoneri non sono riusciti a sbloccare la contesa allo Stadio San Siro e hanno incamerato soltanto un punto, che non permette di festeggiare ancora la qualificazione alla prossima. I ragazzi di Stefano Pioli sono ora terzi in classifica generale con 76 punti all’attivo, gli stessi del Napoli, e con una sola lunghezza di margine sulla Juventus. Manca l’ultimadi campionato, isono obbligati a battere l’Atalanta (seconda a quota 78) per essere sicuri dell’accesso alla massima competizione europea, senza dover dipendere dai risultati di Napoli-Verona e Bologna-Juventus. Ilera già sicuro della ...

