Milan-Cagliari 0-0 la diretta | Pioli schiera Castillejo Fuori Brahim Diaz

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - ZZiliani : Adesso, affinchè tutto si compia, l’auspicio di chi ama il calcio è che il #Milan stasera vinca (il #Cagliari si sa… - acmilan : ? @StarCasinoSport è Match Sponsor di #MilanCagliari ? Goditi i 5 gol rossoneri più belli a San Siro e buona parti… - la_rossonera : Gordon Singer è presente in tribuna per assistere a Milan-Cagliari. #SempreMilan #ForzaMilan #LMR #LaMilanoRossonera - gilnar76 : #Milan Cagliari, Pioli tenta la carta Leao nel secondo tempo #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Cagliari

Commenta per primo Leonardo Pavoletti , attaccante del, parla a Sky Sport nell'intervallo della sfida contro il: 'Abbiamo già festeggiato in albergo, come è giusto che sia. Oggi affrontiamo una squadra fortissima, non vogliamo fare brutta ...Ilcon un posto in Champions League da blindare (vincendo sarebbe matematico, vista la posizione negli scontri diretti con la Juventus), ildeve apporre il sigillo della matematica ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentasettesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...Si avvicina Milan-Cagliari, trentasettesima giornata del campionato di Serie A, e i rossoneri arrivano con un dato positivo.