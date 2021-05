Milan-Cagliari 0-0 | la Champions si decide in volata

(Di domenica 16 maggio 2021) Ilnon va oltre un pareggio a reti inviolate con il, già sicuro della salvezza, e spreca la prima occasione per blindare la qualificazione allaLeague. La sfida di San Siro finisce 0-0, un risultato che non basta ai rossoneri per festeggiare con una giornata di anticipo il ritorno tra le grandi d’Europa. La squadra di Pioli gioca molto contratta nel primo tempo e il portiere dei sardi, Cragno, deve impegnarsi solo su un destro violento da fuori di Saelemaekers poco dopo il quarto d’ora di gioco. In avvio di ripresa è proprio Saelemaekers a far posto a Leao. Ilaumenta il potenziale offensivo ma è ila creare i pericoli maggiori con le incornate di Pavoletti al 54? e Godin al 65?. Solo due miracoli di Donnarumma evitano guai peggiori ai rossoneri, che provano a ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Cagliari

22.46 Calcio: posticipo,0 - 0 Ilmanca il match point per andare in Champions: solo 0 - 0 al Meazza con il, presentatosi già salvo per il pareggio del Benevento con il Crotone. Ora un punto ...Contro unreduce dai festeggiamenti per la salvezza maturata nel pomeriggio , ilnon va oltre lo 0 - 0. Una squadra confusionaria e forse emozionata viene tenuta in piedi da Donnarumma. Tutto è ...Negli ultimi minuti la squadra di Pioli spera nella vittoria per non rimandare il discorso Champions all'ultima giornata, ma la difesa dei sardi non concede spazi facili.Negli ultimi minuti la squadra di Pioli spera nella vittoria per non rimandare il discorso Champions all'ultima giornata, ma la difesa dei sardi non concede spazi facili.