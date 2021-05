Milan-Cagliari 0-0, la Champions si decide in volata (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) - Il Milan non va oltre un pareggio a reti inviolate con il Cagliari, già sicuro della salvezza, e spreca la prima occasione per blindare la qualificazione alla Champions League. La sfida di San Siro finisce 0-0, un risultato che non basta ai rossoneri per festeggiare con una giornata di anticipo il ritorno tra le grandi d'Europa. La squadra di Pioli gioca molto contratta nel primo tempo e il portiere dei sardi, Cragno, deve impegnarsi solo su un destro violento da fuori di Saelemaekers poco dopo il quarto d'ora di gioco. In avvio di ripresa è proprio Saelemaekers a far posto a Leao. Il Milan aumenta il potenziale offensivo ma è il Cagliari a creare i pericoli maggiori con le incornate di Pavoletti al 54' e Godin al 65'. Solo due miracoli di Donnarumma evitano guai peggiori ai rossoneri, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) - Ilnon va oltre un pareggio a reti inviolate con il, già sicuro della salvezza, e spreca la prima occasione per blindare la qualificazione allaLeague. La sfida di San Siro finisce 0-0, un risultato che non basta ai rossoneri per festeggiare con una giornata di anticipo il ritorno tra le grandi d'Europa. La squadra di Pioli gioca molto contratta nel primo tempo e il portiere dei sardi, Cragno, deve impegnarsi solo su un destro violento da fuori di Saelemaekers poco dopo il quarto d'ora di gioco. In avvio di ripresa è proprio Saelemaekers a far posto a Leao. Ilaumenta il potenziale offensivo ma è ila creare i pericoli maggiori con le incornate di Pavoletti al 54' e Godin al 65'. Solo due miracoli di Donnarumma evitano guai peggiori ai rossoneri, ...

