Meteo | nuvoloso al Nord e al Centro | allerta per vento forte in due regioni

(Di domenica 16 maggio 2021) Si allenta la morsa della perturbazione atlantica attiva in Italia dalla fine della scorsa settimana ma proseguono, almeno ale al, instabilità e maltempo con piogge e venti forti: sono queste le principali previsionidi domenica 16 maggio dell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e delrologo Mario Giuliacci. I dettagli Partiamo dai dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera di sabato 15 maggio e valido per l’intera giornata di domenica 16 maggio. E’ presente un avviso diavvers, con annessagialla, per venti forti fino a burrasca su Marche ed Emilia Romagna. Il resto della cartina dell’Italia è verde e non sono pertanto attive ...