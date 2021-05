Meteo | nuova perturbazione al Centro-Nord | le previsioni

(Di domenica 16 maggio 2021) Leper la giornata di oggi, domenica 16 maggio, indicano l’arrivo di unache si scaglierà principalmente alNella giornata di oggi unaattraverserà l’Europa Centrale, portando nuvole e poche piogge. Queste si verificheranno principalmente su Alpi,ovest e. Allo stesso tempo, però, i caldi venti meridionali vedranno aumentare le temperature al Sud e sulle Isole. Bel tempo in Calabria e sulle Isole, nuvole sul resto del paese. Attesi per il pomeriggio piovaschi su Alpi, Venezia, Liguria, Toscana, Umbria e Marche. L’inizio della prossima settimana sarà contornata da qualche nuvola di troppo, ma con assenza di particolari ...

Advertising

Ettore572 : RT @iconaclima: Buona domenica! Una nuova e rapida perturbazione sta portando molte nuvole al Centro-nord, mentre la situazione va miglior… - iconaclima : Buona domenica! Una nuova e rapida perturbazione sta portando molte nuvole al Centro-nord, mentre la situazione va… - andreastoolbox : Meteo: NUOVA SETTIMANA dinamica, tra SOLE e altri ACQUAZZONI « 3B Meteo - andreastoolbox : METEO TEMPERATURE nella nuova settimana. Ecco dove farà più CALDO. Mappe « 3B Meteo - iltirreno : Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del Consorzio LaMMA. Transita una nuova modesta perturbazione. Nubi in au… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo nuova

3bmeteo

Dopo essersi trasferito, su invito dello zio, inScozia, il giovane Alec il giorno del suo ...50 - Bull Miti infranti Rai 3 18:10 - Hudson e Rex Condannato a morte Assoluta 18:55 -3 19:00 -...... 2021 Torino Tamponi a Portaprima del viaggio, apre hub della Croce Rossa Giulia Zanotti - ... 2021 Piemonte Piemonte, è arancione l'allertaRedazione - Maggio 11, 2021 Piemonte Piemonte, ...Le riaperture di maggio potrebbero essere pagate a caro prezzo. "Di questo passo non è pessimistico pensare che a fine maggio ci sarà una nuova ondata, ma assai realistico", ha affermato Andrea Crisan ..."Morrovalle, una porzione d’infinito". È lo slogan scelto dal Comune per la nuova campagna di promozione turistica: storia, archeologia, natura, eventi, enogastronomia, per un racconto a 360 gradi che ...