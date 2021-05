Messa in Tv oggi domenica 16 maggio 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 16 maggio 2021) Dove guardare la Messa in Tv oggi? Per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 16 maggio 2021. Alle ore 9.50 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa celebrata da Papa Francesco con la Comunità del Myanmar per la festa dell’ascensione. Alle 12 c’è la Recita Regina Coeli. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasMessa in tv ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021) Dove guardare lain Tv? Per tutti i fedeli che desiderano seguire lain televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per16. Alle ore 9.50 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santacelebrata da Papa Francesco con la Comunità del Myanmar per la festa dell’ascensione. Alle 12 c’è la Recita Regina Coeli. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire laonline tramiteplayer ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santain live. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasin tv ...

Advertising

AndreaMarcucci : Oggi sono 5 anni dalla fiducia messa dal governo Renzi per approvare la legge sulle #UnioniCivili. E dopo 5 anni, p… - CorriereCitta : #Messa in Tv oggi domenica 16 maggio 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) - Monica_7023 : @RobertoRenga Dio oggi sarà molto impegnato, la domenica giornata piena, dovrà saltare da una messa ad un'altra. No… - lvnaticgemini : oggi si prospetta una giornata di merda perché ho sognato il coglione e devo andare a messa - UomoRango : #16maggio #vecchiemaniere oggi è domenica. giorno di Messa. RINGRAZIATE IL VOSTRO DIO PER QUELLO CHE AVETE: l'amore… -