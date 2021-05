Mercato Milan – Attacco, Ibra non basta: Vlahovic il primo nome della lista (Di domenica 16 maggio 2021) Le ultime sul Mercato del Milan. Arriverà un partner d'Attacco di Zlatan Ibrahimovic nella prossima stagione: Dusan Vlahovic indiziato numero uno Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 maggio 2021) Le ultime suldel. Arriverà un partner d'di Zlatanhimovic nella prossima stagione: Dusanindiziato numero uno

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Atalanta in Champions per la terza volta: Milan e Napoli ci provano oggi Match point sfruttato insomma, proprio come spera di fare il Milan, che però dovrà vedersela contro ... per evidenti motivi, non potrà ignorare: sul mercato non basterà cercare un vice - Ibra, bensì un ...

Milan: il punto sul futuro di Romagnoli, Calhanoglu e Donnarumma 1 Il problema del Milan sono i contratti in scadenza e anche quelli che scadranno a breve, cosa che incide sul valore ... ma in un mercato sostanzialmente bloccato e con la qualificazione in Champions ...

Mercato Milan – Suggestione Icardi: ma solo ad una condizione / News Pianeta Milan Calciomercato Milan, un obiettivo conferma: “Potrei andarmene” La Roma tutt'altro che sicura di poter trattenere il proprio attaccante. Il Milan continua a tenerlo d'occhio ed a tentarlo.

Icardi Milan, clamorosa ipotesi di mercato: gli scenari per il ritorno in Italia Il feeling tra Mauro Icardi e il PSG è sempre più freddo. Dopo i sette gol segnati in diciannove presenze in Ligue 1, e la contemporanea esplosione di Kean che si è preso a suon di reti e prestazioni ...

