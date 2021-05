Meloni si candida a "governare Paese" e frena su Draghi al Colle (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Giorgia Meloni si prepara a "governare la nazione". la leader di Fratelli d'Italia lo dice nel corso di un lungo faccia a faccia con Lucia Annunziata, su Rai 3, senza trascurare i rapporti interni a un centrodestra che vede il suo partito all'opposizione mentre Lega e Forza Italia sostengono il governo Draghi. "C'e' bisogno d un partito di destra, di un partito che difenda l'interesse nazionale italiano", sottolinea Meloni: "La Lega è più legata alla dimensione territoriale, mentre FdI è legata a una dimensione nazionale. Ad esempio la Lega difese l'indipendenza della Catalogna, ma per me questa cosa non esiste. Esiste lo Stato nazionale, vi sono punti di contatto, ma FdI ha un ancoraggio maggiore". In ogni caso, Meloni aggiunge che fra Fratelli d'Italia e Lega "ci sono punti di contatto e ... Leggi su agi (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Giorgiasi prepara a "la nazione". la leader di Fratelli d'Italia lo dice nel corso di un lungo faccia a faccia con Lucia Annunziata, su Rai 3, senza trascurare i rapporti interni a un centrodestra che vede il suo partito all'opposizione mentre Lega e Forza Italia sostengono il governo. "C'e' bisogno d un partito di destra, di un partito che difenda l'interesse nazionale italiano", sottolinea: "La Lega è più legata alla dimensione territoriale, mentre FdI è legata a una dimensione nazionale. Ad esempio la Lega difese l'indipendenza della Catalogna, ma per me questa cosa non esiste. Esiste lo Stato nazionale, vi sono punti di contatto, ma FdI ha un ancoraggio maggiore". In ogni caso,aggiunge che fra Fratelli d'Italia e Lega "ci sono punti di contatto e ...

Advertising

Quinta00876879 : RT @PBerizzi: #Meloni si candida a 'guidare la nazione'. Se ci riuscirà saremo governati dalla leader di un partito che, come ho raccontato… - Agenzia_Italia : Meloni si candida a 'governare Paese' e frena su Draghi al Colle - fisco24_info : Meloni si candida a 'governare Paese' e frena su Draghi al Colle: AGI - Giorgia Meloni si prepara a 'governare la n… - atlantidelibri : RT @PBerizzi: #Meloni si candida a 'guidare la nazione'. Se ci riuscirà saremo governati dalla leader di un partito che, come ho raccontato… - Antonel90677147 : RT @PBerizzi: #Meloni si candida a 'guidare la nazione'. Se ci riuscirà saremo governati dalla leader di un partito che, come ho raccontato… -