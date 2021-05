Meloni: “Mi preparo a governare la nazione” – VIDEO (Di domenica 16 maggio 2021) Giorgia Meloni a ‘Mezz’ora in più’: “Sulle chiusure Draghi peggio di Conte. Lui al Quirinale? Non ho ancora deciso”. ROMA – Giorgia Meloni a Mezz’ora in più lancia ufficialmente la sfida in vista delle prossime politiche: “Io mi preparo a governare la nazione, ma non mi piace fissare obiettivi personali . Quando vedo i sondaggi che crescono, aumentano anche le responsabilità. Ma non sono io a decidere, sono disposta ad assumermi l’incarico che gli italiani mi affideranno ”. Mario Draghi e la scelta del prossimo Capo dello Stato Tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni anche quello di Mario Draghi. “Mi sembra che prenda decisioni più da una parte che dall’altra – il pensiero della leader di Fdi – la destra deve reagire. Io avevo proposto un coordinamento parlamentare, ma ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021) Giorgiaa ‘Mezz’ora in più’: “Sulle chiusure Draghi peggio di Conte. Lui al Quirinale? Non ho ancora deciso”. ROMA – Giorgiaa Mezz’ora in più lancia ufficialmente la sfida in vista delle prossime politiche: “Io mila, ma non mi piace fissare obiettivi personali . Quando vedo i sondaggi che crescono, aumentano anche le responsabilità. Ma non sono io a decidere, sono disposta ad assumermi l’incarico che gli italiani mi affideranno ”. Mario Draghi e la scelta del prossimo Capo dello Stato Tra gli argomenti affrontati da Giorgiaanche quello di Mario Draghi. “Mi sembra che prenda decisioni più da una parte che dall’altra – il pensiero della leader di Fdi – la destra deve reagire. Io avevo proposto un coordinamento parlamentare, ma ...

