(Di domenica 16 maggio 2021) Si riparte con l’appuntamento di, la trasmissione in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5. Nuovi servizi sulla nostra Italia, le sue bellezze, i suoi prodotti ed i mestieri saranno svelati anche in questo nuovo appuntamento daed, i due padroni di casa itineranti. Cosa ci aspetta nel nuovo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

CLAVESANA Domenica 9 maggio, durante ladisu Canale 5, c'è stato spazio anche per Chris Bangle e le sue panchine giganti della Big bench community project . Si è trattato della primadella nuova stagione, ...Domenica 16 maggio alle 11.55 va in onda su Canale 5 una nuovadi, la cui troupe coordinata da Elena Tiraboschi è tornata in Bergamasca.Melaverde, puntata 16 maggio: Ellen Hidding e Vincenzo Venuto tra Lodi e Bergamo, info streaming del nuovo appuntamento.Domenica 9 maggio, durante la puntata di Melaverde su Canale 5, c’è stato spazio anche per Chris Bangle e le sue panchine giganti.