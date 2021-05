Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu: 'L'operazione a Gaza richiederà ancora tempo' (Di domenica 16 maggio 2021) 'L'operazione a Gaza richiederà ancora tempo'. Lo ha annunciato il premier israeliano, Benyamin Netanyahu , al termine della riunione del Gabinetto di sicurezza del governo quando al Palazzo di Vetro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 maggio 2021) 'L''. Lo ha annunciato il, Benyamin, al termine della riunione del Gabinetto di sicurezza del governo quando al Palazzo di Vetro ...

GiuseppeConteIT : Grandissima preoccupazione per l’escalation di violenza in Medio Oriente. Si lavori subito per un cessate il fuoco… - RaiNews : 'Israeliani e palestinesi trovino la strada del dialogo e del perdono necessaria per una speranza comune e una conv… - MediasetTgcom24 : Medio Oriente, si aggrava bilancio a Gaza: 192 morti di cui 58 bambini #palestina - CarmeloMontana2 : RT @chetempochefa: 'Altri pensavano che la pace 'dei forti' , dei ricchi, bastasse a schiacciare la 'questione mai risolta' ovvero la quest… - DarioFichera : 'La più grande democrazia del Medio Oriente' in un momento come questo -impegnata com'è a combattere il terrorismo-… -