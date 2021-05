Mbappè via dal PSG? Il sostituto sarebbe Lewandowski (Di domenica 16 maggio 2021) Kylian Mbappè potrebbe lasciare il PSG nella prossima sessione di mercato. I francesi penserebbero a Lewandowski come sostituto Kylian Mbappè potrebbe lasciare il PSG nella prossima stagione: il pressing del Real Madrid è fortissimo per il classe ’98 che rappresenta ormai uno dei calciatori più forti d’Euopa. Se la cessione dovesse concretizzarsi, il PSG vorrebbe sostituirlo con Robert Lewandowski, secondo L’Equipe. Un attacco atomico in potenza, dunque, quello formato da Neymar e dal bomber polacco del Bayern Monaco. Potrebbe partire anche Icardi con l’arrivo del polacco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Kylianpotrebbe lasciare ilnella prossima sessione di mercato. I francesi penserebbero acomeKylianpotrebbe lasciare ilnella prossima stagione: il pressing del Real Madrid è fortissimo per il classe ’98 che rappresenta ormai uno dei calciatori più forti d’Euopa. Se la cessione dovesse concretizzarsi, ilvorrebbe sostituirlo con Robert, secondo L’Equipe. Un attacco atomico in potenza, dunque, quello formato da Neymar e dal bomber polacco del Bayern Monaco. Potrebbe partire anche Icardi con l’arrivo del polacco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DenisDecorte : ?? Mbappé odia Neymar, sfottò in Turchia: ma che calcio è successo? via @OneFootball. Leggilo qui: - ffiiil32 : @b_sottosale @InterCM16 @Gazzetta_it Sicuramente però secondo me il toro nei prossimi anni sarà nella top 3 attacca… -

PSG su Salah del Liverpool se parte Mbappé Commenta per primo Via vai al Paris Saint - Germain? Secondo ESPN , nel caso vada via Mbappé , il club francese sarebbe interessato all'attaccante egiziano del Liverpool, Salah .

