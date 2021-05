Mass Effect Legendary Edition migliora la controversa foto di Tali del terzo capitolo (Di domenica 16 maggio 2021) Mass Effect Legendary Edition ha finalmente modificato uno dei dettagli più odiati da tutti i giocatori di Mass Effect 3: il vero volto di Tali. Trattandosi di spoiler, vi invitiamo a non proseguire la lettura se non avete ancora completato l'avventura. Tali'Zorah è una quarian e uno dei personaggi che può entrare nel vostro party fin dal primo capitolo. La sua razza ha il viso perennemente nascosto da una maschera, quindi il giocatore non conoscerà mai il vero aspetto di questa specie aliena durante la trilogia. Tranne in un momento specifico. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 16 maggio 2021)ha finalmente modificato uno dei dettagli più odiati da tutti i giocatori di3: il vero volto di. Trattandosi di spoiler, vi invitiamo a non proseguire la lettura se non avete ancora completato l'avventura.'Zorah è una quarian e uno dei personaggi che può entrare nel vostro party fin dal primo. La sua razza ha il viso perennemente nascosto da una maschera, quindi il giocatore non conoscerà mai il vero aspetto di questa specie aliena durante la trilogia. Tranne in un momento specifico. Leggi altro...

