Mascherine, la previsione del sottosegretario Costa: «Da agosto basta l'uso all'aperto» (Di domenica 16 maggio 2021) Via l'obbligo di Mascherine all'aperto a partire da fine agosto. La previsione arriva direttamente dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa che, nel corso di un'intervista a Tgcom24, ha fatto sapere che per quel periodo potrebbero esserci tutte le condizioni per eliminare, almeno all'aperto, il dispositivo di sicurezza contro il Coronavirus. Neanche un mese fa il Centro Europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive, con il supporto dell'Ema, ha diffuso le nuove linee guida sugli "interventi non farmaceutici" contro il Covid-19. Con il progredire della campagna vaccinale sarà possibile consentire il rilassamento degli interventi non farmaceutici, come l'uso delle Mascherine e il distanziamento fisico, ...

