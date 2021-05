Mascherine e guanti usa e getta, i nuovi rifiuti su due spiagge italiane su tre (Di domenica 16 maggio 2021) Un nuovo tipo di rifiuto, su due spiagge italiane su tre: guanti usa e getta, mascherine e altri oggetti sanitari. È il dato che emerge dall’indagine Beach litter 2021 di Legambiente. Nelle 47 spiagge monitorate in 13 regioni (Abruzzo, Basilicata, Toscana, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto) sono stati censiti 36821 rifiuti in un’area totale di 176100 metri quadrati, per una media di 783 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia: è un valore che supera di gran lunga la soglia stabilita a livello europeo, che prevede che in un litorale in buono stato si trovino meno di 20 rifiuti ogni 100 metri lineari di costa. Leggi su vanityfair (Di domenica 16 maggio 2021) Un nuovo tipo di rifiuto, su due spiagge italiane su tre: guanti usa e getta, mascherine e altri oggetti sanitari. È il dato che emerge dall’indagine Beach litter 2021 di Legambiente. Nelle 47 spiagge monitorate in 13 regioni (Abruzzo, Basilicata, Toscana, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto) sono stati censiti 36821 rifiuti in un’area totale di 176100 metri quadrati, per una media di 783 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia: è un valore che supera di gran lunga la soglia stabilita a livello europeo, che prevede che in un litorale in buono stato si trovino meno di 20 rifiuti ogni 100 metri lineari di costa.

