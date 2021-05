Maria De Filippi, pesante frecciata da Iva Zanicchi: le parole (Di domenica 16 maggio 2021) Maria De Filippi, ieri Iva Zanicchi ha fatto una dichiarazione molto interessante sulla conduttrice di Canale 5 Maria De Filippi (via Screenshot)Maria De Filippi nella televisione italiana è diventata ormai così importante che si parla di lei anche se l’argomento di discussione non sono i suoi programmi. È molto interessante quanto successo ieri a Tv Talk, programma di RaiTre dove si parla di quanto accaduto in televisione in tutta la settimana. Si stava discutendo di Venus Club, l’ultimo programma di Lorella Boccia. In studio oltre al presentatore Massimo Bernardini era presente Iva Zanicchi e il critico Riccardo Boccia che non ha espresso giudizi positivi sulla trasmissione. Per la prima puntata ha detto che c’erano delle “volgarità gratuite” e forse ... Leggi su vesuvius (Di domenica 16 maggio 2021)De, ieri Ivaha fatto una dichiarazione molto interessante sulla conduttrice di Canale 5De(via Screenshot)Denella televisione italiana è diventata ormai così importante che si parla di lei anche se l’argomento di discussione non sono i suoi programmi. È molto interessante quanto successo ieri a Tv Talk, programma di RaiTre dove si parla di quanto accaduto in televisione in tutta la settimana. Si stava discutendo di Venus Club, l’ultimo programma di Lorella Boccia. In studio oltre al presentatore Massimo Bernardini era presente Ivae il critico Riccardo Boccia che non ha espresso giudizi positivi sulla trasmissione. Per la prima puntata ha detto che c’erano delle “volgarità gratuite” e forse ...

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi Amici 20, Sangiovanni: "Giulia Stabile è bellissima così com'è" ... ma di certo non inaspettata visto che la ballerina è sempre stata apprezzata e amata da tutti fin dal primo giorno, sia dentro che fuori il talent show di Maria De Filippi . A spendere le parole più ...

Amici 2021: vince Giulia Stabile, che batte in finale il fidanzato Sangiovanni Si è conclusa con la vittoria di Giulia Stabile la ventesima edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi, uno dei programmi più amati della TV. Erano cinque i talenti a contendersi la vittoria in una serata di sfide: Aka7even, 21 anni cantautore; Giulia, 19 anni ballerina; Sangiovanni, ...

Maria De Filippi: crossfit, tennis e dieta per tenersi in forma La Gazzetta dello Sport Ad Amici trionfa la ballerina Giulia In finale battuto Sangiovanni, favorito della vigilia: alla giovane romana 150mila euro in gettoni d'oro. Il cantante, però, fa incetta di premi e riconoscimenti, compreso quello della critica ...

Finale Amici 20, clamorosa novità: non era mai successo prima nella storia del talent Finale Amici 20, clamorosa novità: non era mai successo prima nella storia del talent show di Maria De Filippi.

