Maria De Filippi | il gesto segreto durante la finale di Amici 20 Fan increduli | ' Lo ha fatto davvero?'

Advertising

VanityFairIt : La Finale della 20esima edizione del talent dei talent tutte le coppe sono per l'amore di due ragazzi pieni di graz… - martinapennisi : ??La domenica è il giorno di #MamanonMama: un gioiellino???riservato agli abbonati al @Corriere e curato da… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Il direttore di Canale 5 Scheri: 'Maria De Filippi ha vinto ancora una volta. Questa edizione del serale di Amici ha infranto… - MikyS03 : Il direttore di #Canale5 Scheri: 'Maria De Filippi ha vinto ancora una volta. Questa edizione del serale di Amici h… - tvblogit : Il direttore di Canale 5 Scheri: 'Maria De Filippi ha vinto ancora una volta. Questa edizione del serale di Amici h… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

il gesto segreto diDedurante il monologo di Pio e Amedeo. Fan increduli: ' Lo ha fatto davvero? '. Ieri sera, si è conclusa la ventesima edizione del talent condotto daDe. La vittoria a ...I comici più irriverenti della televisione hanno colpito ancora e questa volta le polemiche possono starsene da parte. Pio e Amedeo sono "tornati a casa" ospiti diDeper festeggiare i vent'anni di Amici. Come? Con una lettera che, a colpi di sfrenata ironia e sarcasmo, ha preso di mira giudici, professori, talenti e soprattutto la padrona di casa ...Amici 20, chiusura col botto: ascolti record per la finale del talent show di Maria De Filippi, in onda ieri su Canale 5.Durante la serata di ieri, sabato 15 maggio, è andata in onda la finale della ventesima edizione di Amici. A trionfare nello storico talent sho ...