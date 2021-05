Marcia, Andrea Agrusti agguanta il minimo olimpico: bronzo nella 50 km (Di domenica 16 maggio 2021) Andrea Agrusti ha conquistato il bronzo nella 50 km della Coppa Europa di Marcia che si è disputata a Podebrady (Repubblica Ceca). La gara vinta è stata vinta dallo spagnolo Marc Tur (3h47’40) sul finlandese Aleksi Ojala (3h48’25), quinto invece l’italiano Marco De Luca (3h50’48). La notizia è tuttavia Agrusti, che centra il primo podio internazionale e anche il minimo per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021, fissato a 3h50:00. De Luca, dunque, è arrivato a un soffio dallo standard a cinque cerchi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021)ha conquistato il50 km della Coppa Europa diche si è disputata a Podebrady (Repubblica Ceca). La gara vinta è stata vinta dallo spagnolo Marc Tur (3h47’40) sul finlandese Aleksi Ojala (3h48’25), quinto invece l’italiano Marco De Luca (3h50’48). La notizia è tuttavia, che centra il primo podio internazionale e anche ilper la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021, fissato a 3h50:00. De Luca, dunque, è arrivato a un soffio dallo standard a cinque cerchi. SportFace.

Advertising

CentotrentunoC : #Podebrady2021 Belle notizie dalla Repubblica Ceca per l'atletica sarda: podio prestigioso e minimo olimpico per… - andrea_bruschi : @terribile76 @NightCa98694483 @rxncore Anche se servirà a poco come stimolo, loro sono alla frutta marcia mentre il Napoli va a mille - xh_andrea : @lasorelladiKarl Se è per quello anche sottobraccio ai capi di Hezbollah in una marcia a Beirut dopo un bombardamen… - Lupetto979 : @lucciobrujk @andrea_82b15 @UN @UN_HRC Certo che ci marcia, sa benissimo che l'antisemitismo non c'entra nulla! - lucciobrujk : @Lupetto979 @andrea_82b15 @UN @UN_HRC E ce marcia, dimoselo almeno tra de noi -