Maratona Milano oggi: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 16 maggio 2021) oggi, 16 maggio, è la grande giornata della Maratona di Milano 2021. Parterre di altissimo profilo sia al maschile che al femminile che promette spettacolo e colpi di scena lungo i 42 km che si snoderanno nel capoluogo meneghino. Per molti atleti sarà questa anche l'occasione per provare a staccare i minimi per le Olimpiadi di Tokyo fissato in 2h11:30 per gli uomini e 2h:29:30 per le donne. Titus Ekiru, il keniano che ha vinto nel 2019 è il grande favorito anche di questa edizione. Guardando i personali da tenere assolutamente d'occhio i due etiopi Leul Gebresilase (2h04:02) e Asefa Mengstu (2h04:06), il keniano Reuben Kipyego (2h04:12), gli altri etiopei Seifut Tura (2h04:44), Mekuant Ayenew (2h04:46) e Deso Gelmisa (2h04:53). Etiopia favorita anche tra le donne con Workenesh Edesa (2h20:24), Azmera Gebru (2h20:48) e Besu Sado ...

