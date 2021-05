Mai come oggi il Cile ha l'occasione di cambiare (Di domenica 16 maggio 2021) oggi in Cile si conclude il processo di elezione dell’assemblea costituente, che potrebbe liberare il paese dall’eredità di Pinochet. L’assemblea costituente che si elegge oggi avrà delle caratteristiche interessanti e uniche al mondo: i 155 membri rispetteranno la piena parità di genere, ogni lista dovrà includere almeno il 5% di candidati con una disabilità e una quota di poco superiore al 10% dei seggi è riservata alle popolazioni indigene del Cile. Un fatto particolarmente significativo, in un contesto nel quale alcune popolazioni native, come i Mapuche, o i Rapa Nui dell’Isola di Pasqua sono state tenute ai margini della vita pubblica e represse violentemente per secoli dallo stato Cileno. Questo avvenimento storico è il frutto di anni di proteste e rivendicazioni politiche: ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 maggio 2021)insi conclude il processo di elezione dell’assemblea costituente, che potrebbe liberare il paese dall’eredità di Pinochet. L’assemblea costituente che si eleggeavrà delle caratteristiche interessanti e uniche al mondo: i 155 membri rispetteranno la piena parità di genere, ogni lista dovrà includere almeno il 5% di candidati con una disabilità e una quota di poco superiore al 10% dei seggi è riservata alle popolazioni indigene del. Un fatto particolarmente significativo, in un contesto nel quale alcune popolazioni native,i Mapuche, o i Rapa Nui dell’Isola di Pasqua sono state tenute ai margini della vita pubblica e represse violentemente per secoli dallo statono. Questo avvenimento storico è il frutto di anni di proteste e rivendicazioni politiche: ...

