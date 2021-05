“Mai all’asta per poche centinaia di euro”: polemica tra i figli sui gioielli di Marina Ripa di Meana (Di domenica 16 maggio 2021) Marina Ripa di Meana ci ha lasciati a inizio gennaio 2018. Adesso, a tre anni dalla morte, tra i due figli fioccano le incomprensioni a causa di alcuni gioielli messi all’asta. I due figli sono Lucrezia Lante della Rovere, nata dal primo matrimonio, e Andrea Ripa di Meana Cardella, figlio adottivo di Marina e Carlo. La polemica sui gioielli all’asta (dopo quella sulle ceneri) Ad esprimere lo sconcerto per i gioielli messi all’asta è stato proprio Andrea Ripa di Meana Cardella, quando l’evento è stato confermato dalla casa Pandolfini per il 23 giugno prossimo a Firenze. ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 16 maggio 2021)dici ha lasciati a inizio gennaio 2018. Adesso, a tre anni dalla morte, tra i duefioccano le incomprensioni a causa di alcunimessi. I duesono Lucrezia Lante della Rovere, nata dal primo matrimonio, e AndreadiCardella,o adottivo die Carlo. Lasui(dopo quella sulle ceneri) Ad esprimere lo sconcerto per imessiè stato proprio AndreadiCardella, quando l’evento è stato confermato dalla casa Pandolfini per il 23 giugno prossimo a Firenze. ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Corriere: «Sono i gioielli a cui Marina teneva più di tutti, mai e poi mai li avrebbe dati all’asta, erano gioielli di famiglia, voleva… - Corriere : «Sono i gioielli a cui Marina teneva più di tutti, mai e poi mai li avrebbe dati all’asta, erano gioielli di famigl… - Luca_Zunino : RT @lautomobile_ACI: La prima #McLaren P1 che sia mai stata costruita è in vendita all’asta da Silverstone Auctions a partire da sabato 22… - lautomobile_ACI : La prima #McLaren P1 che sia mai stata costruita è in vendita all’asta da Silverstone Auctions a partire da sabato… - bedel1945 : Come leggeva l'ora Pablo Picasso? Il 20 maggio a Parigi, la casa Bonhams metterà all'asta un pezzo creato appositam… -