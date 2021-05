“Ma lo ha fatto davvero?”. Maria De Filippi, le telecamere riprendono tutto. Il gesto delle conduttrice ad Amico 20 va in diretta (Di domenica 16 maggio 2021) Maria De Filippi, il gesto spiazza i fan. È avvenuto proprio in diretta tv quando sul palcoscenico di Amici 20 Pio e Amedeo si sono esibiti in un monologo che tra battute ironiche e parole commoventi hanno reso omaggio ai 20 anni di Amici. Poi il gesto della padrona di casa che non è passato inosservato, lasciando i fan increduli. tutto durante un Finale dalle mille sorprese. Un modo certamente originale per rendere omaggio ai lunghi 20 anni di successo del talent show più celebre d’Italia. Con la loro ironia di sempre Pio e Amedeo, hanno ricordato quando Maria e “San Maurizio Costanzo” non ci saranno più e su come i fedeli andranno prima in pellegrinaggio da loro e poi dal Papa. Un momento che ha strappato un sorriso a tutti. telecamere accese a ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 maggio 2021)De, ilspiazza i fan. È avvenuto proprio intv quando sul palcoscenico di Amici 20 Pio e Amedeo si sono esibiti in un monologo che tra battute ironiche e parole commoventi hanno reso omaggio ai 20 anni di Amici. Poi ildella padrona di casa che non è passato inosservato, lasciando i fan increduli.durante un Finale dalle mille sorprese. Un modo certamente originale per rendere omaggio ai lunghi 20 anni di successo del talent show più celebre d’Italia. Con la loro ironia di sempre Pio e Amedeo, hanno ricordato quandoe “San Maurizio Costanzo” non ci saranno più e su come i fedeli andranno prima in pellegrinaggio da loro e poi dal Papa. Un momento che ha strappato un sorriso a tutti.accese a ...

Advertising

matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - chetempochefa : “Oreste Lionello, la mia voce nei film italiani, che mi ha doppiato, attore meraviglioso, davvero mi ha fatto sembr… - Ettore_Rosato : Per anni si è parlato in Italia di #unionicivili, poi c’è chi ha avuto il coraggio nel 2016 di andare fino in fondo… - midrogherodite : RT @chiamamematto: Davvero ve la prendete col televoto falsato dopo che ha 1 milione su IG, è primo in quasi tutte le varie classifiche Spo… - AlleviLaura : @micheleboldrin Il problema non è che ci ripensino loro, ma il fatto che se dovessero vincere davvero le elezioni c… -