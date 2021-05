Lutto nello sport italiano. Nazionale azzurro, battuto dal cancro a 40 anni. Lascia moglie e un figlio piccolo (Di domenica 16 maggio 2021) Lutto nello sport, l’atleta muore dopo la dura lotta contro la malattia. Il suo nome è tra quelli dei migliori atleti azzurri di salto in alto. Alessandro Talotti combatteva già da diverso contro il tumore che lo aveva colpito e spesso ha avuto modo di raccontare la sua battaglia personale contro la terribile malattia. In sua memoria, il messaggio commosso della moglie e una foto di lei in dolce attesa del loro frutto d’amore. Due date significative nella carriera dell’atleta udinese di 40 anni, quella delle Olimpiadi di Atene disputata nel 2004 e quelle di Pechino del 2008. Talotti si qualifica con un primato indoor 2 e 32, già reduce nel 2002 aveva di un quarto posto agli Europei. Al suo fianco la moglie Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio a rotelle. E dal frutto di questo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 maggio 2021), l’atleta muore dopo la dura lotta contro la malattia. Il suo nome è tra quelli dei migliori atleti azzurri di salto in alto. Alessandro Talotti combatteva già da diverso contro il tumore che lo aveva colpito e spesso ha avuto modo di raccontare la sua battaglia personale contro la terribile malattia. In sua memoria, il messaggio commosso dellae una foto di lei in dolce attesa del loro frutto d’amore. Due date significative nella carriera dell’atleta udinese di 40, quella delle Olimpiadi di Atene disputata nel 2004 e quelle di Pechino del 2008. Talotti si qualifica con un primato indoor 2 e 32, già reduce nel 2002 aveva di un quarto posto agli Europei. Al suo fianco laSilvia Stibilj, campionessa di pattinaggio a rotelle. E dal frutto di questo ...

Advertising

alessandrofas73 : Currently reading Grande Talotti Campione nello sport e nella vita! - lobster_98 : Ho appena scoperto che henry cavill è fidanzato. La mia vita adesso non ha più senso, sono in lutto. Lo guarderò in… - mathmaisonao3 : Ci sto mettendo settimane per elaborare un lutto ed è la sensazione più strana del mondo perché non è proprio 'tris… -