Lutto nello sport italiano, il campione lascia un figlio di pochi mesi (Di domenica 16 maggio 2021) Un brutto risveglio per lo sport italiano, una domenica di grande dolore: Alessandro Talotti è morto a 40 anni nella notte, stroncato da un tumore allo stomaco che non gli ha lasciato scampo. È stato uno dei migliori saltatori in alto della storia dell'atletica leggera azzurra, con un personale di 2 metri e 32 indoor, 2.30 all'aperto, la partecipazione a due Olimpiadi (finalista ad Atene), ed ancora Mondiali, Europei e campionati italiani. Talotti era malato da tempo e alcuni giorni fa, il 7 maggio, aveva coronato il suo amore per Silvia Stibilj, sposando la campionessa di pattinaggio a rotelle azzurra, da cui pochi mesi fa aveva avuto il piccolo Elio. Una storia straziante: la compagna seppe di essere incinta proprio il giorno in cui l'atleta friulano. Una lotta affrontata ... Leggi su howtodofor (Di domenica 16 maggio 2021) Un brutto risveglio per lo, una domenica di grande dolore: Alessandro Talotti è morto a 40 anni nella notte, stroncato da un tumore allo stomaco che non gli hato scampo. È stato uno dei migliori saltatori in alto della storia dell'atletica leggera azzurra, con un personale di 2 metri e 32 indoor, 2.30 all'aperto, la partecipazione a due Olimpiadi (finalista ad Atene), ed ancora Mondiali, Europei e campionati italiani. Talotti era malato da tempo e alcuni giorni fa, il 7 maggio, aveva coronato il suo amore per Silvia Stibilj, sposando lassa di pattinaggio a rotelle azzurra, da cuifa aveva avuto il piccolo Elio. Una storia straziante: la compagna seppe di essere incinta proprio il giorno in cui l'atleta friulano. Una lotta affrontata ...

