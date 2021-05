Lutto nel mondo dello sport azzurro: muore a 40 anni Alessandro Talotti, sconfitto da un cancro (Di domenica 16 maggio 2021) Lutto nel mondo dello sport azzurro. Alessandro Talotti, ex azzurro di salto in alto classe ’80, è morto dopo una lunga lotta contro un tumore all’intestino. L’ex atleta, nato a Udine, aveva partecipato alle Olimpiadi di Atene e a quelle di Pechino, sebbene il suo risultato più importante è il quarto posto agli Europei di Monaco 2002 (in quella occasione raggiungerà i 2,27 come la medaglia di bronzo, commettendo più errori). Ha gareggiato per un decennio, tra il 2000 e il 2010, esordendo con la Libertas Udine, cui tornerà in seguito dopo un passaggio al Centro sportivo Carabinieri. E’ stato in seguito componete del Consiglio Federale FIDAL, fra il 2012 – 2016. A fine carriera si era laureato e aveva intrapreso ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 16 maggio 2021)nel, exdi salto in alto classe ’80, è morto dopo una lunga lotta contro un tumore all’intestino. L’ex atleta, nato a Udine, aveva partecipato alle Olimpiadi di Atene e a quelle di Pechino, sebbene il suo risultato più importante è il quarto posto agli Europei di Monaco 2002 (in quella occasione raggiungerà i 2,27 come la medaglia di bronzo, commettendo più errori). Ha gareggiato per un decennio, tra il 2000 e il 2010, esordendo con la Libertas Udine, cui tornerà in seguito dopo un passaggio al Centroivo Carabinieri. E’ stato in seguito componete del Consiglio Federale FIDAL, fra il 2012 – 2016. A fine carriera si era laureato e aveva intrapreso ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Alessandro Talotti, morto a 40 anni l'ex azzurro del salto in alto Lutto nel mondo dello sport italiano. Alessandro Talotti , uno dei migliori saltatori in alto azzurri di sempre, è morto a 40 anni nella notte di sabato 15 maggio a Udine dopo una lunga lotta contro ...

Sport in lutto, si è spento Alessandro Talotti Elegante, nel gesto atletico come nella vita, entusiasta, trascinatore, Talotti lascia un vuoto enorme nel mondo dello sport, che aveva tifato con affetto infinito per lui e che oggi ha il cuore a ...

