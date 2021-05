Livorno, i lavoratori del porto in protesta: “Sospetto carico di armi da Genova destinato a Israele, stop agli armamenti” (Di domenica 16 maggio 2021) No al transito di armamenti in porto. È quello chiede l’Unione sindacale di base dei lavoratori del porto di Livorno in seguito all’arrivo della Asiatic Island, nave diretta al porto di Ashdod, in Israele, con un carico che, come spiegano i rappresentanti di Usb, avrebbe compreso anche esplosivi e munizioni. “Come Unione sindacale di base ma soprattutto come lavoratori portuali abbiamo deciso di dire basta – afferma Giovanni Ceraolo, coordinatore del’Usb livornese, nel corso di un presidio cittadino a sostegno del popolo palestinese e per ricordare la Nakba – Tutte le volte che avremo conoscenza di carico, scarico o di passaggio di armamenti all’interno del nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) No al transito diin. È quello chiede l’Unione sindacale di base deideldiin seguito all’arrivo della Asiatic Island, nave diretta aldi Ashdod, in, con unche, come spiegano i rappresentanti di Usb, avrebbe compreso anche esplosivi e munizioni. “Come Unione sindacale di base ma soprattutto comeportuali abbiamo deciso di dire basta – afferma Giovanni Ceraolo, coordinatore del’Usb livornese, nel corso di un presidio cittadino a sostegno del popolo palestinese e per ricordare la Nakba – Tutte le volte che avremo conoscenza di, so di passaggio diall’interno del nostro ...

Advertising

FPrimerano : Livorno, i lavoratori del porto: 'Sospetto carico di armi da Genova a Is... - ilfattovideo : Livorno, i lavoratori del porto in protesta: “Sospetto carico di armi da Genova destinato a Israele, stop agli arma… - DodoMohamedmemo : RT @safasafa79: Grazie #Italia | Media italiani: lavoratori portuali italiani a #Livorno rifiutano di caricare armi a bordo di una nave dir… - cicifromthehood : RT @Gianfra93375255: carichi di armi ed esplosivi diretti al porto Israeliano di Ashdod. Armi ed esplosivi che serviranno ad uccidere la p… - vhpxwrq99 : RT @jw9Me2xYpnjfdLR: Media italiani: i lavoratori del porto italiano di Livorno rifiutano di caricare armi a bordo di una nave diretta in '… -