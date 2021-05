LIVE Venezia-Schio 72-58, Gara-5 basket femminile in DIRETTA: la Reyer torna sul tetto d’Italia dopo 75 anni! (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 Gara-5 dominata dalla squadra di Giampiero Ticchi che ha approcciato il match con la giusta intensità e cattiveria, vogliosa di centrare l’obiettivo e di vendicarsi delle due partite perse a Schio. Prestazione difensiva straordinaria, a LIVEllo individuale spiccano i 18 punti di Howard, i 15 punti a testa per Pan e Carangelo e la doppia doppia da 11 punti e 16 rimbalzi di Fagbenle. 19.40 Festa grande al “Giuseppe Taliercio” di Mestre! L’Umana Reyer Venezia torna sul tetto d’Italia a distanza di 75 anni dalla prima volta (1946, scudetto assegnato dalla Federazione) e diventa la prima società italiana ad aver vinto il Tricolore sia a LIVEllo maschile che ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.42-5 dominata dalla squadra di Giampiero Ticchi che ha approcciato il match con la giusta intensità e cattiveria, vogliosa di centrare l’obiettivo e di vendicarsi delle due partite perse a. Prestazione difensiva straordinaria, allo individuale spiccano i 18 punti di Howard, i 15 punti a testa per Pan e Carangelo e la doppia doppia da 11 punti e 16 rimbalzi di Fagbenle. 19.40 Festa grande al “Giuseppe Taliercio” di Mestre! L’Umanasula distanza di 75 anni dalla prima volta (1946, scudetto assegnato dalla Federazione) e diventa la prima società italiana ad aver vinto il Tricolore sia allo maschile che ...

comunevenezia : ??#FestaSensa2021 ?? Il sindaco @LuigiBrugnaro: 'Domenica 16 maggio Venezia rinnova lo sposalizio con il mare' ? A… - zazoomblog : LIVE Venezia-Schio 53-35 Gara-5 basket femminile in DIRETTA: Reyer in controllo a metà terzo quarto - #Venezia-Sch… - comunevenezia : ?? #Cultura #Fiabe ?? ?? Anche domani una storia di 'Fiabe dal mondo' per bimbi dai 2 ai 10 anni ?? Online alle 9, gr… - LuciaLaVita1 : RT @comunevenezia: ?? #Ambiente #GondolieriSub ???????? ?? Si è conclusa la prima immersione dei gondolieri sub nel canale della Fava I volont… - zazoomblog : LIVE Venezia-Schio 7-9 Gara-5 basket femminile in DIRETTA: equilibrio in avvio di match - #Venezia-Schio #Gara-5… -