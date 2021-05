LIVE Venezia-Schio 7-9, Gara-5 basket femminile in DIRETTA: equilibrio in avvio di match (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-9 Contropiede Venezia, lo finalizza Carangelo. 10-9 Carangelo trova Pan in angolo: tripla dell’azzurra classe 1997! 7-9 Andrè scarica in qualche modo per Gruda che va a bersaglio col piazzato dalla media distanza. 7-7 Stavolta Howard fa 2/2 ai liberi. 5-7 Andrè pesca sotto canestro Gruda che segna i primi punti della propria partita. 5-5 1/2 in lunetta per Howard. 4-5 Penetrazione vincente di Francesca Dotto. 4-3 Si iscrive alla partita Natasha Howard. 2-3 Subito tripla di Mestdagh, colei che ha deciso Gara-4. 2-0 Gran bel gioco a due tra Penna e Fagbenle, è quest’ultima a segnare il primo canestro del match. INIZIO match 17.59 QUINTETTO Schio – Dotto, Mestdagh, Harmon, Andrè, Gruda. 17.58 QUINTETTO Venezia ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-9 Contropiede, lo finalizza Carangelo. 10-9 Carangelo trova Pan in angolo: tripla dell’azzurra classe 1997! 7-9 Andrè scarica in qualche modo per Gruda che va a bersaglio col piazzato dalla media distanza. 7-7 Stavolta Howard fa 2/2 ai liberi. 5-7 Andrè pesca sotto canestro Gruda che segna i primi punti della propria partita. 5-5 1/2 in lunetta per Howard. 4-5 Penetrazione vincente di Francesca Dotto. 4-3 Si iscrive alla partita Natasha Howard. 2-3 Subito tripla di Mestdagh, colei che ha deciso-4. 2-0 Gran bel gioco a due tra Penna e Fagbenle, è quest’ultima a segnare il primo canestro del. INIZIO17.59 QUINTETTO– Dotto, Mestdagh, Harmon, Andrè, Gruda. 17.58 QUINTETTO...

comunevenezia : ??#FestaSensa2021 ?? Il sindaco @LuigiBrugnaro: 'Domenica 16 maggio Venezia rinnova lo sposalizio con il mare' ? A… - Ariel48536344 : RT @comunevenezia: ?? #Ambiente #GondolieriSub ???????? ?? Si è conclusa la prima immersione dei gondolieri sub nel canale della Fava I volont… - Mirandola59 : RT @comunevenezia: ?? #Ambiente #GondolieriSub ???????? ?? Si è conclusa la prima immersione dei gondolieri sub nel canale della Fava I volont… - comunevenezia : ?? #Ambiente #GondolieriSub ???????? ?? Si è conclusa la prima immersione dei gondolieri sub nel canale della Fava I v… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #FestaSensa2021 ? Anche quest'anno #Venezia ha rinnovato il suo matrimonio con il mare ? Il sindaco @LuigiBrugnaro: 'I… -