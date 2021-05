LIVE – Tuffi, Europei Budapest 2021: finale sincro trampolino 3m femminile (DIRETTA) (Di domenica 16 maggio 2021) La DIRETTA LIVE della finale sincro femminile trampolino 3m degli Europei di Budapest 2021. Ultima giornata di gare della rassegna continentale per quel che riguarda i Tuffi. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani tornano sul trampolino olimpico, questa volta in coppia, per provare ad arricchire il bottino di medaglie dell’Italia. L’appuntamento è a partire dalle ore 18.00 di domenica 16 maggio con la finale secca. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale per non perdersi nemmeno un emozione. Segui il LIVE su Sportface.it PROGRAMMA DI GIORNATA: TV E ITALIANI IN GARA IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI Europei I RISULTATI GARA PER ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Ladella3m deglidi. Ultima giornata di gare della rassegna continentale per quel che riguarda i. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani tornano sulolimpico, questa volta in coppia, per provare ad arricchire il bottino di medaglie dell’Italia. L’appuntamento è a partire dalle ore 18.00 di domenica 16 maggio con lasecca. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale per non perdersi nemmeno un emozione. Segui ilsu Sportface.it PROGRAMMA DI GIORNATA: TV E ITALIANI IN GARA IL CALENDARIO COMPLETO DEGLII RISULTATI GARA PER ...

