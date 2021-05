LIVE Trento-Olimpia Milano 65-74, Playoff basket in DIRETTA: l’Armani Exchange chiude la serie e vola alle semifinali (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.31 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito Trento-Olimpia Milano su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.30 Top-scorer del match è JaCorey Williams con 16 punti, il migliore di Milano è invece Kevin Punter con 14. 22.28 L’AX Armani Exchange di coach Ettore Messina si impone anche in gara-3 nonostante un disperato tentativo di rimonta di Trento che era anche riuscita anche ad arrivare alla parità nell’ultimo quarto (63-63). I meneghini volano così in semifinale dove affronteranno la vincente di Venezia-Dinamo Sassari, con i sardi che stasera si sono imposti in gara-3 ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.31 La nostrasiqui, grazie per aver seguitosu questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.30 Top-scorer del match è JaCorey Williams con 16 punti, il migliore diè invece Kevin Punter con 14. 22.28 L’AX Armanidi coach Ettore Messina si impone anche in gara-3 nonostante un disperato tentativo di rimonta diche era anche riuscita anche ad arrivare alla parità nell’ultimo quarto (63-63). I meneghinino così in semifinale dove affronteranno la vincente di Venezia-Dinamo Sassari, con i sardi che stasera si sono imposti in gara-3 ...

zazoomblog : LIVE Trento-Olimpia Milano 45-52 Playoff basket in DIRETTA: +7 Armani a fine terzo quarto - #Trento-Olimpia… - zazoomblog : LIVE – Trento-Olimpia Milano 22-30 gara-3 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Olimpia… - zazoomblog : LIVE Trento-Olimpia Milano 22-25 Playoff basket in DIRETTA: l’Aquila resta a contatto nel secondo quarto - #Trento… - zazoomblog : LIVE – Trento-Olimpia Milano 0-0 gara-3 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Olimpia #Milano… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 -